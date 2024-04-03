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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Мать подозреваемого по делу об атаке на «Крокус» назвала теракт горем

Мать подозреваемого по делу об атаке на «Крокус» назвала теракт горем
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Якубджони Юсуфзода
Якубджони Юсуфзода (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Мать подозреваемого в совершении теракта в «Крокусе» Якубджони Юсуфзода Ханифа Нарзуллаева назвала нападение на концертный зал «страшным горем». Об этом Нарзуллаева заявила в интервью «РИА Новостям».

«Как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — сказала Нарзуллаева агентству.

1 апреля Басманный суд арестовал 25-летнего Якубджони Юсуфзода по делу о теракте. Он стал десятым фигурантом по делу об атаке на «Крокус». После задержания Юсуфзода его мать и жена неделю провели на допросе в Душанбе.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате нападения вооруженных людей на посетителей погибли 144 человека, более 500 пострадали. Всего по делу о теракте задержали 12 человек, десять из них арестовали.

Ответственность за нападение взял на себя филиал «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России) «Вилаят Хорасан».

Президент России Владимир Путин подтвердил причастность «радикальных исламистов» к теракту, но уточнил, что нападение было выгодно тем, «кто воюет с нами с 2014 года». Кроме того, Следственный комитет России заявил, что исполнителям теракта поступали деньги и криптовалюта с Украины.

В Киеве подчеркивали, что страна не имеет отношения к нападению на концертный зал.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт Россия Таджикистан
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