Мать и жену десятого фигуранта дела «Крокуса» допросили в Душанбе

Якубджони Юсуфзода (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Жена и мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджона Юсуфзоды почти неделю провели на допросе в Душанбе, сообщила «РИА Новости» его мать Ханифа Нарзуллаева.

«После того как мы узнали, что его задержали, нас 25 марта с невесткой забрали на допрос в Душанбе, и вернулись мы только 30 марта», — рассказала Нарзуллаева. По ее словам, она до сих пор не понимает, почему это случилось.

Вечером 1 апреля Басманный суд Москвы арестовал десятого обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» — Якубджона Юсуфзоду. Его отправили под стражу до 22 мая. Ему 25 лет, он родился в Таджикистане и имеет гражданство этой страны. Мужчина женат, у него трое детей. На момент задержания он был неофициально трудоустроен на стройке и имел временную регистрацию в Москве.

По данным следователей, за несколько дней до нападения на «Крокус» мужчина перечислил соучастнику теракта деньги для обеспечения проживания, еще часть средств он перечислил одному из исполнителей после атаки. Юсуфзоде предъявили обвинения по статье о теракте — п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса, она предусматривает пожизненное лишение свободы.

В Таджикистане по делу о нападении на «Крокус», произошедшем 22 марта, задержали девять человек, в России — еще 12 подозреваемых. Все они, за исключением одного выходца из Киргизии, — уроженцы или граждане Таджикистана.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ (ее подразделение «Вилаят Хорасан»). ФСБ заявила о причастности украинских спецслужб к нападению, власти Украины это отрицают. В результате теракта погибли 144 человека.