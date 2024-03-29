 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МИД предупредил о перспективе Армении остаться «у разбитого корыта»

МИД: Ереван может остаться у разбитого корыта, разорвав связи с Москвой
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Граждане Армении окажутся у «разбитого корыта», если страна разорвет связи с Россией и Евразийским экономическим союзом, чтобы получить доступ к европейскому рынку, заявили в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так в МИД прокомментировали доклад о будущем отношений Евросоюза и Еревана «Сети друзей Армении».

«Следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у разбитого корыта», — сообщили агентству в МИДе.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с положениями доклада Армения должна выйти из ЕАЭС. Однако в документе не указано, на каких условиях Ереван присоединится к европейскому рынку.

Евросоюз воспринимает Армению как источник ресурсов, предположили в МИДе.

Армения задумалась над вступлением в Евросоюз
Политика
Арарат Мирзоян

Отношения России и Армении в последние месяцы стали напряженнее. В феврале 2024 года премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что страна фактически не участвует в мероприятиях Организации договора о коллективной безопасности, и пригрозил, что Ереван выйдет из альянса.

Читайте на РБК Pro
Киркпатрик, Филлипс и другие — методы оценки пользы от обучения персонала
Сквозное шифрование: что за технология и как используется в логистике
Страх против жадности: кого криптотрейдинг приводит к долгам и апатии
Налоговая система Гонконга меняется под нажимом ЕС. Что появилось нового

Причиной недовольства Армении стала неоднозначная позиция ОДКБ по вопросу конфликта с Азербайджаном. В Кремле заявили, что готовы к диалогу с Арменией.

В марте глава МИДа страны Арарат Мирзоян сообщил, что у Армении есть «европейские устремления» и страна может подать заявку на вступление в ЕС. Позднее, 14 марта, Пашинян заявил, что Армения будет развивать отношения с Евросоюзом.

27 марта группа европейских дипломатов и парламентариев под руководством бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена опубликовала доклад «Сеть друзей Армении». Авторы документа признали, что ранее ЕС неохотно сотрудничал с Арменией в сфере безопасности. Европейские чиновники призвали Евросоюз «сделать смелые шаги» в сторону поддержки Армении.

Глава МИД Латвии уходит в отставку. Причина – большие затраты на его перелеты

Пугачева опубликовала пост после теракта в «Крокусе»

Песков объяснил, почему Путин в первые дни после теракта не приехал на место трагедии

ЦБ предупредил о новой схеме по хищению средств мошенниками

В Верховной раде рассказали об «эпидемии игромании» в ВСУ

Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь прекратить конфликт

Граждан Киргизии пытаются вербовать для участия в атаках на территории России

В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури. Видео

Названа страна, которая впервые начнет оформлять шенгенские визы россиянам
Теги
Армения Россия МИД
Материалы по теме
Армения уведомила Россию о выводе пограничников из аэропорта Еревана
Политика
Армения задумалась над вступлением в Евросоюз
Политика
МИД увидел попытки сделать Армению инструментом «опасных планов Запада»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56) Инвестиции, 28 мар, 16:51 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33) Инвестиции, 28 мар, 16:51
Тренер Хаби Алонсо объявил о решении остаться в «Байере» Спорт, 16:36
МИД предупредил о перспективе Армении остаться «у разбитого корыта» Политика, 16:28
В Путилково привезли еще обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе». Видео Общество, 16:22
Силовики пришли с обысками в криптообменник в «Москва-Сити» Общество, 16:22
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 16:11
НКР присвоило АО «Банк Акцепт» кредитный рейтинг BBB-.ru Кредитные рейтинги, 16:09
При атаке дрона на Белгород один человек погиб и двое пострадали Политика, 16:04
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Центробанк вышел в прибыль после шести лет убытков Финансы, 16:03
СК потребовал арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Политика, 16:02
В «БКС Мир инвестиций» назвали 5 акций для активных трейдеров на апрель Инвестиции, 15:58
В Одессе прогремели взрывы Политика, 15:57
Росздравнадзор ответил на статьи о дефиците сверхбыстрого инсулина Общество, 15:56
Экс-главу МЧС Кузбасса освободили по делу о пожаре в «Зимней вишне» Общество, 15:47
ЦБ продлил запрет для недружественных инвесторов на вывод денег за рубеж Инвестиции, 15:37