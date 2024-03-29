МИД предупредил о перспективе Армении остаться «у разбитого корыта»
Граждане Армении окажутся у «разбитого корыта», если страна разорвет связи с Россией и Евразийским экономическим союзом, чтобы получить доступ к европейскому рынку, заявили в Министерстве иностранных дел России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так в МИД прокомментировали доклад о будущем отношений Евросоюза и Еревана «Сети друзей Армении».
«Следуя пустым обещаниям Евросоюза, жители республики останутся у разбитого корыта», — сообщили агентству в МИДе.
В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с положениями доклада Армения должна выйти из ЕАЭС. Однако в документе не указано, на каких условиях Ереван присоединится к европейскому рынку.
Евросоюз воспринимает Армению как источник ресурсов, предположили в МИДе.
Отношения России и Армении в последние месяцы стали напряженнее. В феврале 2024 года премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что страна фактически не участвует в мероприятиях Организации договора о коллективной безопасности, и пригрозил, что Ереван выйдет из альянса.
Причиной недовольства Армении стала неоднозначная позиция ОДКБ по вопросу конфликта с Азербайджаном. В Кремле заявили, что готовы к диалогу с Арменией.
В марте глава МИДа страны Арарат Мирзоян сообщил, что у Армении есть «европейские устремления» и страна может подать заявку на вступление в ЕС. Позднее, 14 марта, Пашинян заявил, что Армения будет развивать отношения с Евросоюзом.
27 марта группа европейских дипломатов и парламентариев под руководством бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена опубликовала доклад «Сеть друзей Армении». Авторы документа признали, что ранее ЕС неохотно сотрудничал с Арменией в сфере безопасности. Европейские чиновники призвали Евросоюз «сделать смелые шаги» в сторону поддержки Армении.
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