Посол заверил, что Россия защитит Армению в случае агрессии извне

Москва готова выполнить свои обязательства союзника перед Ереваном в случае нападения Азербайджана на Армению, но заявления армянских властей могут создать ситуацию, чтобы эти обязательства не были выполнены, отметил посол России

Сергей Копыркин (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Россия готова выполнять свои союзнические обязательства перед Арменией, если ей будет угрожать агрессия извне, заявил российский посол в республике Сергей Копыркин в интервью порталу 24news в ответ на вопрос о защите страны в случае нападения Азербайджана.

«У меня нет оснований думать, что Россия отказывается от взятых на себя обязательств по соглашениям. Все наши публичные заявления не дают оснований сомневаться в упомянутой теме», — сказал дипломат.

Он отметил, что вопросы в данном контексте вызывают «недружественные заявления» армянской стороны. «В любом случае, необходимо ли России выполнять свои обязательства или должна быть создана ситуация, чтобы она эти обязательства не выполняла?» — добавил Копыркин.

Дипломат указал, что Россия не против диверсификации Арменией внешних связей, развития сотрудничества с другими странами. Однако Москву беспокоит, что эти партнеры пытаются вести политику в отношении Еревана в «антироссийском» ключе.

«Никто не мешает Армении идти по этому пути, не делается ни одной ноты. Но я считаю, что это ошибка, что Российская Федерация не в состоянии обеспечить свои обязательства по безопасности», — заключил он.

В сентябре 2023-го Азербайджан провел в Нагорном Карабахе «антитеррористическую операцию», в результате которой Баку взял регион под свой контроль. Армянский премьер-министр Никол Пашинян не раз критиковал российских миротворцев, находившихся в непризнанной республике, за то, что они не защитили мирное население Карабаха и не препятствовали продолжавшейся несколько месяцев блокаде Лачинского коридора — единственной дороги из Армении в регион.

Кроме того, Пашинян стал критично высказываться по поводу участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В частности, он заявлял, что «разочарован» действиями ОДКБ в контексте конфликта в Карабахе, поскольку Россией не были выполнены обязательства согласно договоренностям. Членство Армении в ОДКБ Пашинян называл «замороженным».

Также он отмечал, что не видит «преимуществ» в размещении российской военной базы на территории Армении. По соглашению от 1995 года в Гюмри и Ереване дислоцируется 102-я российская военная база. Срок действия договора о размещении базы продлен до 2044 года.