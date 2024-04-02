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В парламенте Армении предупредили о вреде разрушения отношений с Россией

Депутат Манукян: разрушение отношений с Россией приведет к проблемам в Армении
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Разрушение отношений с Россией приведет к проблемам внутри Армении, заявила депутат парламента республики, член оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян в интервью «РИА Новости».

«Я не раз высказывалась, что курс на разрушение отношений с нашим стратегическим союзником — Россией — в первую очередь навредит Армении как в политическом, так и в экономическом плане», — цитирует Манукян агентство.

Депутат отметила, что из-за разрыва связей с Москвой Ереван также столкнется с вызовами в сфере безопасности.

По словам Манукян, она выступает против разворота внешнеполитических ориентиров Армении в сторону Европы. Ереван не должен стать «разменной монетой геополитических игр», подчеркнула она.

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Отношения Москвы и Еревана в последние месяцы стали напряженнее, в особенности после контртеррористической операции Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности. По его мнению, ОДКБ не выполняла своих функций по отношению к Еревану в конфликте с Баку. Позднее Пашинян заявил о возможном выходе Армении из организации.

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В Кремле заявили, что готовы к диалогу с Ереваном по вопросу ОДКБ.

В марте в Министерстве иностранных дел Армении сообщили, что у страны есть «европейские устремления» и желание стать частью ЕС. О стремлении развивать отношения с Евросоюзом заявил и президент республики.

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