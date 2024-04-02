Блинкен заявил о «критическом этапе» конфликта Украины с Россией

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Украина находится на «критическом этапе» в конфликте с Россией и нуждается в поддержке Запада, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне.

«Абсолютно необходимо предоставить украинцам то, что им по-прежнему необходимо для самозащиты, особенно когда речь идет о боеприпасах и средствах противовоздушной обороны», — сказал он (цитата по Reuters).

Госсекретарь подчеркнул, что именно поэтому конгресс должен как можно скорее согласовать дополнительную помощь Украине. В 2024 году Вашингтон одобрил для Киева один пакет поддержки на $300 млн. Однако, по словам источника Politico, эти средства были использованы еще осенью 2023 года.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что без американской помощи ВСУ будут вынуждены отступать.

Блинкен также высказал уверенность, что Украина войдет в НАТО. По его словам, остается «выработать хорошую и ясную дорогу» для этого. На предстоящем летнем саммите НАТО члены альянса «совершенно конкретно» обсудят этот путь, заверил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ноябре 2023 года счел невозможным вступление Украины в блок во время продолжения боевых действий. Однако в феврале 2024 года он заявил, что Киев близок к членству в альянсе «как никогда ранее».

Россия не осуждает возможное вступление Украины в ЕС, однако считает ее потенциальное членство в НАТО угрозой для национальной безопасности. Президент Владимир Путин назвал планы расширения альянса за счет Киева одной из причин проведения военной операции.