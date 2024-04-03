Двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали после аварии на шахте «Пионер»

Благовещенский городской суд арестовал двоих сотрудников управления Ростехнадзора по Амурской области по обвинению в халатности из-за аварии на шахте «Пионер». Об этом сообщило местное управление Следственного комитета.

Заместителя начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора и старшего инспектора этого же отдела обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК). Им грозит до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемые в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности рудника «Пионер», который считается опасным производственным объектом, не выявили имевшие место «грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности». Выработки горных пород под землей проходили под чашей карьера, заполненного грунтовыми и дождевыми водами, отметил Следственный комитет.

В результате недобросовестного и небрежного отношения к своим должностным обязанностям обвиняемыми не пересекли нарушения, заявил СК. В середине марта на руднике произошло обрушение, в результате чего 13 горняков оказались заблокированными в шахте.

Чтобы добраться до них, спасатели начали бурить скважины. Через неделю, 25 марта, МЧС сообщило, что в результате бурения в выработке обнаружили горную массу и воду. 1 апреля в компании «Покровский рудник», которая разрабатывает месторождение, заявили о прекращении поисковой операции из-за угрозы повторных обвалов. Горняков объявили погибшими.

Следственный комитет завел уголовные дело о халатности и нарушении требований безопасности при проведении работ (ст. 216 УК). По второму делу обвинение предъявили управляющему директору рудника Алексею Бирюкову, его арестовали. Также задержан главный инженер предприятия. Обоим грозит до семи лет лишения свободы.