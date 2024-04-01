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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили еще два дрона

Минобороны: ПВО сбили два дрона над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили два беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Оба дрона относились к самолетному типу. Их сбили около 22:15 мск.

Ранее глава Липецкой области Игорь Артамонов соообщил в телеграм-канале, что в регионе вводится режим воздушной опасности, так как поблизости от ее границ были замечены беспилотники. «Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал он. Об угрозе атаки дронов вечером 1 апреля сообщили также власти Курской и Воронежской областей.

Липецкая и Белгородская области не граничат друг с другом, их разделяют Курская и Воронежская области.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотниками их территории после начала военной операции на Украине. Им подвергались и Липецкая, и Белгородская области, в обоих регионах не раз объявляли опасность из-за возможных атак.

В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Так, 15 марта, в Становлянском муниципальном округе области средства ПВО подавили два дрона. Тогда в регионе также объявили воздушную опасность, режим действовал около получаса.

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Над Белгородской областью сбили еще два дрона
Над Белгородской областью сбили еще два дрона

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Теги
беспилотники опасность Липецкая область Белгородская область ПВО Минобороны
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