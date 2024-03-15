Липецкий губернатор Артамонов сообщил о подавлении двух беспилотников

В Липецкой области подавили два беспилотника

Фото: Global Look Press

Два беспилотника были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, жертв и разрушений нет, на месте работают спецслужбы.

Ранее Артамонов объявил режим воздушной опасности в регионе. Он действовал около 30 минут. До этого об опасности атаки беспилотников объявляли 13 марта.

В ночь на 24 февраля над Липецкой областью перехватили два беспилотника, а в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар. По словам Артамонова, предварительной причиной его возникновения стало «падение летательного аппарата». Части подавленного дрона позднее обезвредили на территории предприятия.