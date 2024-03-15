 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Липецкой области подавили два беспилотника

Липецкий губернатор Артамонов сообщил о подавлении двух беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Два беспилотника были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, жертв и разрушений нет, на месте работают спецслужбы.

Ранее Артамонов объявил режим воздушной опасности в регионе. Он действовал около 30 минут. До этого об опасности атаки беспилотников объявляли 13 марта.

В Орловской области сбили украинский беспилотник
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В ночь на 24 февраля над Липецкой областью перехватили два беспилотника, а в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар. По словам Артамонова, предварительной причиной его возникновения стало «падение летательного аппарата». Части подавленного дрона позднее обезвредили на территории предприятия.

В Липецкой области подавили два беспилотника
В Липецкой области подавили два беспилотника

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Россия Украина Липецкая область беспилотники
Материалы по теме
Минобороны сообщило о перехвате cнарядов и дронов над двумя регионами
Политика
Режим опасности атаки дронов продлился в Воронежской области всю ночь
Политика
Калужский губернатор сообщил о четырех «подавленных» за ночь дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в США Спорт, 09:06
На кону ваша карьера: как научиться понимать эмоции других — 40 советов Pro, 09:05
По всей России открылись избирательные участки Политика, 09:04
Выручка российских онлайн-кинотеатров за год выросла на 45% Технологии и медиа, 09:00
Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire Политика, 08:49
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки Pro, 08:47
В Донецке трое детей погибли в результате ночного обстрела Политика, 08:39
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Боррель назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине Политика, 08:36
Не крохотная студия и не за МКАД: где найти квартиру по доступной цене РБК и ПИК, 08:30
Выборы президента России. Главное Политика, 08:25
В Липецкой области подавили два беспилотника Политика, 08:22
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности Политика, 08:19
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России Pro, 08:16
Макрон призвал быть готовыми ответить на эскалацию со стороны России Политика, 08:00