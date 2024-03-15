В Липецкой области подавили два беспилотника
Два беспилотника были подавлены дежурными средствами в Становлянском округе, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, жертв и разрушений нет, на месте работают спецслужбы.
Ранее Артамонов объявил режим воздушной опасности в регионе. Он действовал около 30 минут. До этого об опасности атаки беспилотников объявляли 13 марта.
В ночь на 24 февраля над Липецкой областью перехватили два беспилотника, а в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошел пожар. По словам Артамонова, предварительной причиной его возникновения стало «падение летательного аппарата». Части подавленного дрона позднее обезвредили на территории предприятия.
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