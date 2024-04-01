В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

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