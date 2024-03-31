В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области украинский дрон, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Беспилотник самолетного типа пытался совершить атаку по объектам на территории региона. Около 17:00 мск его сбили российские ПВО.

Утром силы ПВО уничтожили в Белгородской области десять снарядов RM-70 Vampire.

Кроме того, три беспилотника были сбиты в Ярославской области. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что на месте падения дронов разрушений и пострадавших нет, но предупредил, что на территории области могут находиться фрагменты сбитых беспилотников.