В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области украинский дрон, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Беспилотник самолетного типа пытался совершить атаку по объектам на территории региона. Около 17:00 мск его сбили российские ПВО.
Утром силы ПВО уничтожили в Белгородской области десять снарядов RM-70 Vampire.
Кроме того, три беспилотника были сбиты в Ярославской области. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что на месте падения дронов разрушений и пострадавших нет, но предупредил, что на территории области могут находиться фрагменты сбитых беспилотников.
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