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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил, что на территории НЛМК обезвредили части дрона

Губернатор Липецкой области Артамонов: на НЛМК обезвредили части упавшего дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
На Новолипецком металлургическом комбинате обезвредили части подавленного беспилотника, пострадавших нет, существенного влияния на работу предприятия не оказано, сообщил губернатор. Ранее там произошел пожар из-за падения дрона
НЛМК NLMK ₽193,3 +1,85% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

На территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) обезвредили части подавленного беспилотника, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, это сделали «безопасным дистанционным способом».

«Пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано», — написал он в телеграм-канале.

В ночь на 24 февраля в одном из цехов НЛМК произошел пожар. Артамонов сообщал, что, «по неподтвержденной информации», он возник в результате «падения летательного аппарата». Также губернатор и Минобороны России говорили о перехвате двух беспилотников над Липецкой областью. В военном ведомстве уточняли, что это были дроны самолетного типа.

Губернатор сообщил о пожаре в одном из цехов НЛМК в Липецке
Общество
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
На комбинате оценили площадь возгорания в 2 кв. м. Пожар был потушен, пострадавших и угрозы выброса опасных веществ нет, отмечал Артамонов.

Новолипецкий металлургический комбинат является крупнейшим производителем стали. По итогам 2021 года его мощности достигали 14,2 млн т. Выручка ПАО НЛМК за январь—сентябрь 2023 года составила 542,78 млрд руб., а чистая прибыль — 182,13 млрд руб.

По данным Минобороны, в ночь на 24 февраля также были перехвачены четыре беспилотника над Курской, Тульской, Белгородской и Брянской областями.

Губернатор сообщил, что на территории НЛМК обезвредили части дрона
Губернатор сообщил, что на территории НЛМК обезвредили части дрона

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Липецкая область беспилотники
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