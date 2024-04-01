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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении танка Abrams на авдеевском направлении

Минобороны: на авдеевском направлении уничтожен еще один танк Abrams
Сюжет
Военная операция на Украине
Танк Abrams
Танк Abrams (Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российские военные уничтожили на авдеевском направлении еще один танк Abrams американского производства. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

«Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», — говорится в сообщении.

Во время «артиллерийской дуэли» российские военные нанесли повреждения украинской технике — боевой машине РСЗО «Град», САУ «Акация» и «Гвоздика», двум гаубицам Д-30, а также орудию М119 американского производства, добавили в военном ведомстве.

О первом уничтоженном в ходе спецоперации танке Abrams Минобороны сообщило в конце февраля 2024 года.

Минобороны сообщило об улучшении позиций на авдеевском направлении
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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Бои за Авдеевку шли с осени 2023 года. В феврале 2024-го глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль населенного пункта. По словам министра, военные заняли территорию площадью 31,75 кв. км. О полной зачистке города объявили в конце февраля.

Киев объяснил решение о выводе войск усилиями по сбережению жизней солдат, недопущению окружения и переходом к более выгодным рубежам, а также «искусственным дефицитом вооружений».

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Теги
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