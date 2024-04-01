Посол в Вене назвал высылки российских дипломатов «печальной традицией»

Дмитрий Любинский (Фото: austria.mid.ru)

«Безосновательные высылки» российских дипломатов из Австрии отражают курс Вены на разрыв отношений с Москвой. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Курс правящей элиты в Вене направлен на «окончательный демонтаж» «некогда исключительно конструктивных двусторонних отношений», заявил дипломат. По его словам, это подтверждают «безосновательные высылки» российских дипломатов, которые становятся «печальной традицией».

Представители австрийского руководства так и не осудили теракт в «Крокус Сити Холле», напомнил Любинский. Москва вынуждена делать «самые серьезные выводы» по этому поводу, подчеркнул он.

13 марта Австрия приняла решение выслать двух российских дипломатов, объявив персонами нон грата. Тому причиной послужили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом», объяснили в австрийском МИДе. Москва осудила действия Вены, посчитав их провокационными и безосновательными. В МИД России пообещали предпринять ответные меры. 14 марта в связи с произошедшим ведомство вызвало австрийского посла.

Последний раз Австрия высылала российских дипломатов в феврале 2023 года. Тогда персонами нон грата были объявлены четыре человека.