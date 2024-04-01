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Политика ,  
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Посол в Вене назвал высылки российских дипломатов «печальной традицией»

Дмитрий Любинский
Дмитрий Любинский (Фото: austria.mid.ru)

«Безосновательные высылки» российских дипломатов из Австрии отражают курс Вены на разрыв отношений с Москвой. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Курс правящей элиты в Вене направлен на «окончательный демонтаж» «некогда исключительно конструктивных двусторонних отношений», заявил дипломат. По его словам, это подтверждают «безосновательные высылки» российских дипломатов, которые становятся «печальной традицией».

Представители австрийского руководства так и не осудили теракт в «Крокус Сити Холле», напомнил Любинский. Москва вынуждена делать «самые серьезные выводы» по этому поводу, подчеркнул он.

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13 марта Австрия приняла решение выслать двух российских дипломатов, объявив персонами нон грата. Тому причиной послужили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом», объяснили в австрийском МИДе. Москва осудила действия Вены, посчитав их провокационными и безосновательными. В МИД России пообещали предпринять ответные меры. 14 марта в связи с произошедшим ведомство вызвало австрийского посла.

Последний раз Австрия высылала российских дипломатов в феврале 2023 года. Тогда персонами нон грата были объявлены четыре человека.

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