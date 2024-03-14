МИД назвал безосновательной высылку российских дипломатов из Австрии

МИД: у Вены не было оснований для высылки российских дипломатов из Австрии

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У австрийских властей нет оснований для объявления персонами нон-грата двух дипломатов российского посольства в Австрии, заявили в Министерстве иностранных дел России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте ведомства.

«Австрийские власти безосновательно объявили persona non grata двух дипломатов посольства России в Австрии. Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены», — говорится в сообщении.

Действия Вены в МИДе назвали провокационными. Ответственность за последствия решения лежит на австрийских властях, подчеркнули в министерстве. В ведомстве пообещали принять ответные меры.

Власти Австрии приняли решение выслать двух российских дипломатов 13 марта. В МИД страны сообщили, что сотрудники посольства совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом». Дипломаты должны уехать из страны до 19 марта.

Австрия уже высылала российских дипломатов в феврале 2023 года. Тогда персонами нон-грата объявили двух сотрудников российского посольства и двух представительств при международных организациях.