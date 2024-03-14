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Высылки дипломатов ,  
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Посла Австрии вызовут в МИД из-за высылки дипломатов

Посла Австрии вызовут в МИД из-за высылки из Вены двух российских дипломатов
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Высылки дипломатов
Вернер&nbsp;Альмхофер
Вернер Альмхофер (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера вызовут в российский МИД в связи с решением Вены выслать двух российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Посол Австрии будет вызван в МИД России», — отметили в министерстве.

РБК направил запрос в МИД России.

МИД назвал безосновательной высылку российских дипломатов из Австрии
Политика
Фото:Роман Пименов / ТАСС

Австрийская сторона решила выслать двух российских дипломатов 13 марта. В МИДе страны заявили, что они совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом». Дипломатам предписали покинуть Австрию до 19 марта.

МИД России назвал высылку дипломатов безосновательной. В ведомстве уточнили, что речь идет о сотрудниках российского посольства в Вене. Министерство пообещало ответить на действия австрийских властей.

Австрия уже высылала российских дипломатов в феврале 2023 года. Тогда персонами нон-грата объявили двух сотрудников российского посольства и двух представительств при международных организациях.

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Теги
Австрия высылка дипломатов МИД вызов посла
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