Посла Австрии вызовут в МИД из-за высылки дипломатов

Посла Австрии вызовут в МИД из-за высылки из Вены двух российских дипломатов

Вернер Альмхофер (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера вызовут в российский МИД в связи с решением Вены выслать двух российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Посол Австрии будет вызван в МИД России», — отметили в министерстве.

РБК направил запрос в МИД России.

Австрийская сторона решила выслать двух российских дипломатов 13 марта. В МИДе страны заявили, что они совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом». Дипломатам предписали покинуть Австрию до 19 марта.

МИД России назвал высылку дипломатов безосновательной. В ведомстве уточнили, что речь идет о сотрудниках российского посольства в Вене. Министерство пообещало ответить на действия австрийских властей.

Австрия уже высылала российских дипломатов в феврале 2023 года. Тогда персонами нон-грата объявили двух сотрудников российского посольства и двух представительств при международных организациях.