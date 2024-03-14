Почему Австрия берет курс на ухудшение отношений с Россией

Вена объявила о высылке двух российских дипломатов за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». Москва пообещала ответить. Что происходит с российско-австрийскими отношениями — в материале РБК

Здание посольства России в Вене (Фото: RusBotschaftWien / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Высылка из Вены

13 марта МИД Австрии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата в связи с тем, что они «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». Такое обоснование обычно используется, когда речь идет о шпионаже. Дипломаты обязаны покинуть республику до 19 марта.

В МИД России решение австрийских властей назвали безосновательным. «Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях», — заявили в министерстве и отметили, что последуют ответные меры. 14 марта в МИД России сообщили также о намерении вызвать посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера.

В посольстве России в Вене назвали решение МИД Австрии политическим. «Как и в предшествующих эпизодах высылок, нам и в этот раз не было предъявлено никаких маломальских свидетельств, тем более доказательств нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Это чисто политическое решение австрийских властей, которое мы категорически не приемлем», — отметили в дипмиссии.

Высылки российских дипломатов из ЕС участились после начала российской военной операции на Украине. Всего с января 2022-го по октябрь 2023 года из западных стран было выслано более 670 российских дипломатов. Но Австрия в отличие от других неохотно объявляла российских представителей персонами нон грата, остерегаясь ответных мер: как отмечают австрийские СМИ, дипмиссия Австрии в Москве и без того немногочисленная. В апреле 2022-го МИД Австрии принял решение о высылке четырех российских дипломатов, поскольку они «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом». В качестве ответной меры 19 апреля Россия выслала четырех сотрудников посольства Австрии в Москве. Последний раз Вена высылала российских дипломатов в феврале 2023 года — персонами нон грата были объявлены четыре россиянина. Двух из них МИД Австрии обвинил в «действиях, несовместимых с дипломатическим статусом». Еще два сотрудника представительства при международных организациях в Вене, по мнению ведомства, совершили «действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире». Согласно дипломатическому справочнику МИД Австрии, сейчас в республике находятся около 60 российских дипломатов — 56 человек аккредитованы в посольстве России в Вене, четыре — в Генеральном консульстве в Зальцбурге.

В европейских кругах широко распространено мнение, что сейчас Вена, где помимо посольства расположены российские представительства при различных международных организациях, стала форпостом российских спецслужб. Как утверждала в прошлогодней публикации Financial Times, их сотрудниками являются до трети работающих в австрийской столице российских представителей. 12 марта издание Falter выпустило расследование, как российские спецслужбы работают на территории республики. Журналисты ссылаются на некое досье, которое к ним «просочилось» и «показалось достоверным». Как пишет Falter, миссия при ОБСЕ считается австрийскими властями основным источником «распространения российских нарративов и дезинформации». В общей сложности издание насчитало в австрийской столице 23 предполагаемых российских шпиона.

Отдельное внимание в публикации уделено ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ), которую и прежде неоднократно обвиняли в связях с Москвой. Falter утверждает, что ее представители выступали в качестве российских агентов. Сама партия эти обвинения отвергает. Кроме того, согласно данным Falter, Карин Кнайсль, которая недавно окончательно переехала в Россию, в бытность министром иностранных дел Австрии (2017–2019 годы) хотела создать в ведомстве теневую пророссийскую секретную службу, но это не вышло за рамки «стадии планирования». Депутаты от FPÖ, по информации издания, могли быть причастны к этому проекту.

В МИД Австрии отвергли связь между высылкой российских дипломатов и публикацией Falter. Однако за него ухватилась правящая Народная партия Австрии (ÖVP). Глава ÖVP Кристиан Штокер после публикации дал пресс-конференцию, на которой заявил, что необходимо выяснить, были ли представители FPÖ «предателями австрийского народа» и «приспешниками Путина». В любом случае, по словам Штокера, создалось впечатление, что ультраправые продвигали интересы России «в ущерб безопасности страны, свободе СМИ и демократическому порядку».

Оппозиционная партия «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) потребовала продолжить высылки российских дипломатов после публикации Falter. Представитель партии по внешней политике Гельмут Брандштеттер отметил, что другие страны — члены ЕС гораздо активнее прощались с россиянами после начала военной операции на Украине. Кроме того, NEOS потребовала закрыть Русский дом в Вене.

Как ультраправые попадают в скандалы

FPÖ нередко попадает в скандалы в связи с подозрениями в связях с Москвой. В 2016 году она подписала соглашение о взаимодействии с «Единой Россией» на пять лет. Несмотря на то что в 2021 году партия приняла решение не продлевать его, этот документ ей припоминают до сих пор.

Наиболее существенный скандал вокруг FPÖ имел место в 2019 году, он получил в прессе название «Ибицагейт». Тогда партия входила в правящую коалицию с ÖVP во главе с канцлером Себастьяном Курцем. На основании сделанной в 2017 году на Ибице видеозаписи вице-канцлера и лидера FPÖ Хайнца-Кристиана Штрахе обвинили в готовности взять деньги у представителей российских бизнес-структур в обмен на согласие на приобретение ими газеты Kronen Zeitung и последующие правительственные контракты в строительной сфере. Штрахе ушел в отставку с обоих постов, правительство Курца получило парламентский вотум недоверия. Новым канцлером стала Бригитта Бирляйн. По итогам досрочных парламентских выборов 2019 года Курц вновь стал федеральным канцлером, однако в конце 2021 года навсегда ушел из политики из-за продолжающихся обвинений. В феврале 2024 года Курца признали виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом, который расследовал «Ибицагейт», и приговорили к восьми месяцам условно.

После начала российской военной операции на Украине австрийские ультраправые не поспешили выступить в поддержку Киева. FPÖ, наоборот, высказалась против санкций в отношении Москвы и за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В марте 2023 года представители партии в знак протеста покинули зал Национального совета (парламента) сразу после начала выступления президента Украины Владимира Зеленского.

В начале февраля 2023 года австрийское издание Kurier сообщило, что лоббистская группа, связанная с Кремлем, вероятно, предлагала депутатам от FPÖ деньги в обмен на продвижение в Вене российского влияния. Согласно утечке электронных писем, одним из участников сделки оказался депутат от FPÖ Йоханнес Хюбнер. Сообщалось, что в 2016 году он получил около €20 тыс. за выступление в австрийском парламенте, в котором осудил антироссийские санкции. Канцлер Австрии Карл Нехаммер после этого обвинил FPÖ в использовании прокремлевского нарратива при обсуждении украинского конфликта и попытке «оправдать» действия России.

Однако серьезных последствий все эти скандалы не имели. Более того, летом 2023 года Коммерческий суд Вены запретил Социал-демократической партии Австрии утверждать, что FPÖ финансируется Кремлем. Несколько дней назад Высший региональный суд Вены выдвинул аналогичное требование к ÖVP. Глава FPÖ Кристиан Хафенекер отметил, что наконец «взятые из воздуха» обвинения опровергнуты, подчеркнув, что соглашение с «Единой Россией» недействительно.

Сейчас рейтинги FPÖ на подъеме, и ультраправые могут существенно улучшить свои позиции в Национальном совете после осенних парламентских выборов. Согласно опросам, их поддерживают 27% австрийцев, а правящую ÖVP — 21%.