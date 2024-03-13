Австрия вышлет двух российских дипломатов

Австрия высылает двух российских дипломатов, сообщают австрийские СМИ. Они должны покинуть страну не позже, чем через неделю. Москва объявила, что ответит на действия Вены

Здание МИД Австрии в Вене (Фото: Wikimedia Commons)

Австрия высылает двух российских дипломатов, сообщают газеты Die Presse и Heute. В МИД Австрии заявили, что оба дипломата совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом».

В соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях Министерство иностранных дел объявило этих двоих нежелательными лицами — персонами нон грата. Российские дипломаты должны покинуть территорию страны не позднее чем в течение недели, то есть до 19 марта.

МИД России объявил, что Москва ответит на действия Австрии, передает «РИА Новости».

Последний раз Австрия высылала российских дипломатов в феврале 2023 года. Тогда Вена объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата.

Тогда МИД Австрии обвинил двух дипломатов российского посольства в «действиях, несовместимых с дипломатическим статусом». Двое других высланных — сотрудники представительства при международных организациях в Вене. По мнению ведомства, они совершили «действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире».

МИД объявил о высылке четырех австрийских дипломатов Политика

Всего с января 2022 года по октябрь 2023 года из стран Запада выслали более 670 российских дипломатов. С 2000 года с требованием отправиться в Россию столкнулись больше тысячи сотрудников российских дипмиссий в разных странах. Москва в ответ выслала больше 1,4 тыс. человек. Заявления о самых массовых высылках пришлись на время военной операции на Украине.

В декабре 2023 года заведующая консульским отделом посольства России сообщила ТАСС, что отдел потеряет почти половину своих сотрудников по требованию американской стороны. В начале октября Госдеп США объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России.