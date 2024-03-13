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Высылки дипломатов ,  
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Австрия вышлет двух российских дипломатов

Heute: Австрия высылает двух российских дипломатов
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Высылки дипломатов
Австрия высылает двух российских дипломатов, сообщают австрийские СМИ. Они должны покинуть страну не позже, чем через неделю. Москва объявила, что ответит на действия Вены
Здание МИД Австрии в Вене
Здание МИД Австрии в Вене (Фото: Wikimedia Commons)

Австрия высылает двух российских дипломатов, сообщают газеты Die Presse и Heute. В МИД Австрии заявили, что оба дипломата совершили действия, «несовместимые с их дипломатическим статусом».

В соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях Министерство иностранных дел объявило этих двоих нежелательными лицами — персонами нон грата. Российские дипломаты должны покинуть территорию страны не позднее чем в течение недели, то есть до 19 марта.

МИД России объявил, что Москва ответит на действия Австрии, передает «РИА Новости».

Последний раз Австрия высылала российских дипломатов в феврале 2023 года. Тогда Вена объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата.

Тогда МИД Австрии обвинил двух дипломатов российского посольства в «действиях, несовместимых с дипломатическим статусом». Двое других высланных — сотрудники представительства при международных организациях в Вене. По мнению ведомства, они совершили «действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире».

МИД объявил о высылке четырех австрийских дипломатов
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Всего с января 2022 года по октябрь 2023 года из стран Запада выслали более 670 российских дипломатов. С 2000 года с требованием отправиться в Россию столкнулись больше тысячи сотрудников российских дипмиссий в разных странах. Москва в ответ выслала больше 1,4 тыс. человек. Заявления о самых массовых высылках пришлись на время военной операции на Украине.

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В декабре 2023 года заведующая консульским отделом посольства России сообщила ТАСС, что отдел потеряет почти половину своих сотрудников по требованию американской стороны. В начале октября Госдеп США объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России.

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Теги
Георгий Смирнов
Австрия дипломаты российские дипломаты
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