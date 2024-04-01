Отец террориста Мирзоева рассказал о планах сына вернуться в Таджикистан

Далерджон Мирзоев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Обвиняемый в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев собирался вернуться в Таджикистан 24–25 марта. Об этом «РИА Новости» рассказал его отец Барот Мирзоев.

«Двадцатого марта он позвонил нам и сказал, что 24 или 25 марта вернется домой», — приводит агентство слова Барота Мирзоева. По его словам, сын регулярно звонил из России, долго разговаривал с родственниками и присылал деньги.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» вооруженные террористы устроили стрельбу и пожар. По последним данным, в результате пострадал 551 человек, 144 человека погибли.

По делу о теракте в «Крокусе» арестованы девять человек. Четырех из них ФСБ считает исполнителями теракта. Все они — граждане Таджикистана. Это Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.

Ранее мать Шамсидина Фаридуни Муассар Заргарова рассказала, что в ночь на 23 марта ее сын записал отцу голосовое сообщение и рассказал, что «пришел с работы». Женщина принесла извинения родственникам погибших.