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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Мать подозреваемого в атаке на «Крокус Сити Холл» принесла извинения

Мать подозреваемого в атаке на «Крокус» извинилась перед родственниками жертв
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Муассар Заргарова, мать одного из подозреваемых в участии в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни, принесла извинения родственникам погибших в результате нападения.

«[Прошу прощения] у родственников [людей], которые погибли. <...> Я прошу прощения от имени своей семьи», — сказала она в ролике, который опубликовало видеоагентство Ruptly.

«Cыночек <...> Зачем ты это сделал? Для чего? Для кого? Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь», — обратилась Заргарова к Фаридуни.

Мать подозреваемого также рассказала, что в ночь на 23 марта после нападения на «Крокус» он записал голосовое сообщение отцу, в котором сообщил, что «пришел с работы».

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Шамсидин Фаридун

Вечером 22 марта четверо вооруженных людей открыли стрельбу по посетителям «Крокуса». Участники нападения также подожгли концертный зал, где готовилась к выступлению группа «Пикник». В итоге помещение полностью выгорело, над ним обвалилась крыша. В результате теракта погибли более 140 человек, пострадали свыше 180.

ФСБ сообщала, что задержаны 12 причастных к нападению, четверо из них — непосредственные исполнители. Известны имена девятерых — помимо Фаридуни, это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов, Диловар, Аминчон и Исроил Исломовы, Алишер Касимов, Назримад Лутфуллои. Все они арестованы.

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О Фаридуни родственники рассказывали, что он учился в школе до седьмого класса, когда-то был арестован за сексуальное домогательство, но «в целом был спокойным». По версии следствия, он вовлек в состав террористической группы Аминчона и Диловара Исломовых.

28 марта родственники подозреваемого сообщили, что «люди в официальной одежде» увезли из села, где он жил, его родителей, брата, жену с восьмимесячным ребенком, тещу, дядю и двоюродных братьев.

Теги
Крокус Сити Холл теракт подозреваемый Таджикистан «Крокус Сити Холл»
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