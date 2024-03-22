В «Крокус Сити Холл» ворвались трое в камуфляже

Возгорание в «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба (Фото: Reuters)

«В Крокус Сити Холле» как минимум три человека в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия, есть раненные, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. Об этом также сообщили «РИА Новости». В здании начался пожар.

ТАСС в оперативных службах сообщили, что московский СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направлены в «Крокус Сити Холл». «Московские подразделения СОБР и ОМОН подняты по команде «тревога», они направляются на место», — сказал собеседник агентства.

Собеседник в оперативных службах рассказал агентству, что в настоящее время идет эвакуация людей. «В Крокус Сити Холле» проходил концерт группы «Пикник». По данным ТАСС, музыканты не пострадали.

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