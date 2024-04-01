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Военная операция на Украине ,  
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Париж попросил Китай послать России «очень четкие сигналы» по Украине

В МИД Франции попросили Китай послать России четкие сигналы по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Франция ожидает, что Китай пошлет России четкие сигналы относительно украинского конфликта. Об этом заявил глава французского Министерства иностранных дел Стефан Сежурне.

«Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы», — сказал Сежурне на пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И. Глава французского МИД отметил, что КНР играет ключевую роль в обеспечении соблюдения международного права.

«Мы убеждены, что прочного мира не будет, если его не обсуждать с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мирного урегулирования в соответствии с международным правом», — добавил Сежурне.

Поскольку, по его мнению, конфликт на Украине «касается всего международного сообщества», «Франция полна решимости поддерживать тесный диалог с Китаем».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В феврале 2023 года Китай представил свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. Мирный план состоит из 12 пунктов. В нем предлагается, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от «менталитета холодной войны» и прекратить огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мирная инициатива Китая не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей. Он сказал, что в китайских предложениях есть идеи, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине, например по поддержке территориальной целостности.

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Президент России Владимир Путин допустил, что инициатива Китая могла бы лечь в основу мира на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в китайском плане есть «здравые вещи», так как он опирается на анализ причин происходящего и подчеркивает необходимость эти первопричины устранить.

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Теги
Франция Китай Стефан Сежурне МИД Франции
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