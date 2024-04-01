Париж попросил Китай послать России «очень четкие сигналы» по Украине

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Франция ожидает, что Китай пошлет России четкие сигналы относительно украинского конфликта. Об этом заявил глава французского Министерства иностранных дел Стефан Сежурне.

«Мы ожидаем, что Китай направит России очень четкие сигналы», — сказал Сежурне на пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И. Глава французского МИД отметил, что КНР играет ключевую роль в обеспечении соблюдения международного права.

«Мы убеждены, что прочного мира не будет, если его не обсуждать с украинцами. Не будет безопасности для европейцев, если не будет мирного урегулирования в соответствии с международным правом», — добавил Сежурне.

Поскольку, по его мнению, конфликт на Украине «касается всего международного сообщества», «Франция полна решимости поддерживать тесный диалог с Китаем».

В феврале 2023 года Китай представил свою позицию по урегулированию конфликта на Украине. Мирный план состоит из 12 пунктов. В нем предлагается, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от «менталитета холодной войны» и прекратить огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мирная инициатива Китая не похожа на план, а является скорее высказыванием мыслей. Он сказал, что в китайских предложениях есть идеи, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине, например по поддержке территориальной целостности.

Президент России Владимир Путин допустил, что инициатива Китая могла бы лечь в основу мира на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в китайском плане есть «здравые вещи», так как он опирается на анализ причин происходящего и подчеркивает необходимость эти первопричины устранить.