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Военная операция на Украине ,  
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Лавров назвал «здравые вещи» в мирном плане Китая по Украине

Лавров назвал преимущества мирного плана Китая перед украинской «формулой мира»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Adri Salido / Anadolu / Reuters
Фото: Adri Salido / Anadolu / Reuters

В китайском мирном плане по урегулированию конфликта на Украине были «здравые вещи», так как он опирался на анализ причин происходящего и подчеркивал необходимость эти первопричины устранить, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Известиям».

«Документ КНР выстроен по логике от общего к частному, там констатируется непорядок в сфере безопасности и в Европе, и в мире, констатируется, что причина этого беспорядка — в невыполнении Устава ООН», — сказал Лавров, сравнив план Пекина с украинской «формулой мира». Кроме того, в китайском плане говорилось о необходимости устранить односторонние санкции Запада против России, отметил он.

Позиция России, по словам главы МИДа, заключается в том, что надо договариваться об обеспечении равной безопасности для всех участников процесса. Реализовать эти принципы можно только на основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности и принятия реалий на земле, а не на условиях ультиматума, который выдвигают Киев и Запад, подчеркнул министр.

Также, отметил Лавров, стоит учитывать гарантии законных интересов безопасности России. «Мы в ответ будем готовы гарантировать законные интересы других участников процесса», — пообещал он.

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Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля 2023 года. Документ включает 12 пунктов, среди которых — прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций. Президент Украины Владимир Зеленский не увидел в предложениях Пекина полноценного плана. «Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», — сказал он.

Зеленский представил «формулу мира» в ноябре 2022 года. Предложенный Киевом план урегулирования конфликта предусматривает вывод войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных, недопущение дальнейшей эскалации и фиксацию окончания конфликта. Лавров называл «формулу мира» Зеленского «абсолютно нереализуемой».

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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