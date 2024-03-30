Шойгу призвал работников оборонного завода в Алтайском крае «пахать в три смены»

Шойгу призвал работников завода ОПК в Алтайском крае «пахать в три смены»

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу призвал работников оборонного предприятия в Алтайском крае «пахать в три смены». Видео с министром опубликовало Минобороны России в своем телеграм-канале.

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. Он заявил, что «страна выделила огромные деньги» на производство, но при наличии более 30 станков на местном заводе работают три наладчика. «Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены», — потребовал Шойгу.

Министр проинспектировал производство составных частей к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам реактивных систем залпового огня, гранатометным боеприпасам и патронным лентам. Руководитель предприятия доложил Шойгу, что с 2022 года на заводе увеличили объем выпускаемой продукции в 3,5 раза.

Как передает Минобороны, за последние два года численность сотрудников предприятия увеличилась вдвое, более чем на 1,6 тыс. человек. Планируется, что в учебном центре завода до конца 2024 года пройдут подготовку около 200 специалистов.

Шойгу регулярно проверяет выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В частности, 28 февраля он посетил заводы Тульской области. Тогда министр потребовал скорректировать график поставок в войска — перенести передачу вооружения со второго полугодия 2024 года на первое.