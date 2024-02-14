«Быстрее надо делать»: Шойгу приехал с инспекцией на военный завод

Video

В корпорацию «Конструкторское бюро машиностроения» в Московской области приехал министр обороны Сергей Шойгу. Ему во время инспекции показали образцы противотанкового комплекса «Хризантема-С» с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит», а также комплекс активной защиты «Арена-М».

Этот комплекс используется для защиты от противотанковых средств и может использоваться для защиты от барражирующих дронов. Для этого комплекс, по словам генерального конструктора предприятия Валерия Кашина, модернизируют. «Быстрее надо делать», — сказал после этого Шойгу.