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Политика ,  
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«Быстрее надо делать»: Шойгу приехал с инспекцией на военный завод

Появились кадры визита Шойгу в Конструкторское бюро машиностроения

«Быстрее надо делать»: Шойгу приехал с инспекцией на военный завод
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В корпорацию «Конструкторское бюро машиностроения» в Московской области приехал министр обороны Сергей Шойгу. Ему во время инспекции показали образцы противотанкового комплекса «Хризантема-С» с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит», а также комплекс активной защиты «Арена-М».

Этот комплекс используется для защиты от противотанковых средств и может использоваться для защиты от барражирующих дронов. Для этого комплекс, по словам генерального конструктора предприятия Валерия Кашина, модернизируют. «Быстрее надо делать», — сказал после этого Шойгу.

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Теги
Сергей Шойгу военные заводы ВПК
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