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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу потребовал ускорить поставки техники в армию

Глава Минобороны Шойгу потребовал ускорить поставки техники в армию
Сюжет
Военная операция на Украине
Необходимо перенести поставки военной техники в армию на первое полугодие 2024-го вместо второго, заявил Шойгу по итогам проверки предприятий ОПК в Тульской области. По его словам, предприятиям удалось сократить сроки производства
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Поставки военной техники в армию необходимо перенести со второго полугодия 2024-го на первое, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании в Тульской области, где он проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

«Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на 2–3-й кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года», — говорится в сообщении Минобороны в телеграм-канале.

Шойгу потребовал ускорить поставки техники в армию
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Шойгу отметил, что на предприятиях производится большая номенклатура вооружения и военной техники: «Это касается и реактивной артиллерии, и ствольной артиллерии, это касается и средств контрбатарейной борьбы».

В целом, отметил он, график соблюдается, а после предыдущей проверки (Шойгу был с инспекцией в Тульской области в апреле прошлого года) по некоторым образцам вооружения предприятия смогли сократить сроки производства от 6–8 месяцев до полутора.

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Во время визита Шойгу на НПО «Стрела» ему доложили, что закупка нового оборудования и переход на 12-часовую рабочую смену позволили увеличить количество выпускаемых комплексов в текущем году вдвое, а в 2025 году возможно увеличение объемов в четыре раза.

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На предприятии «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» им. А.Н.Ганичева» министру заявили, что ввод в эксплуатацию новых производственных цехов в прошлом году позволил увеличить объем производства снарядов вчетверо, а по некоторым позициям в семь раз.

В начале июня прошлого года президент Владимир Путин заявил, что в российских войсках не хватает современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивается быстро и все поставленные перед ним задачи будут выполнены. На расширенной коллегии Минобороны в конце 2023-го он назвал одной из главных задач своевременное снабжение войск в зоне специальной военной операции всем необходимым.

По словам президента, оборонные предприятия совершили «трудовой прорыв», некоторые работают в три смены, снабжение армии улучшается. Путин рассказал, что в 2023 году поставки бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной — в четыре с половиной. В целом количество закупаемых основных образцов военной техники повысилось в 2,7 раза, особо востребованных — в семь раз. В целом выполнение гособоронзаказа по итогам 2023 года ожидалось на уровне 98%.

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Сергей Шойгу гособоронзаказ Тульская область военная техника ОПК
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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