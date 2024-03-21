Медведев на заседании комиссии по вооружениям: работать надо быстрее

Медведев на встрече по ОПК в Тамбове призвал оборонку «работать быстрее»

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения в рамках поездки в Тамбовскую область. Видеозапись начала встречи он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня проводим заседание нашей рабочей группы в Тамбове на площадке правительства Тамбовской области. Поговорим об инвестициях», — сказал Медведев.

Он рассказал, что незадолго до заседания успел посетить Тамбовский пороховой завод. Зампред Совбеза отметил, что предприятие производит «крайне необходимые» в условиях военной операции пороха.

«Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее. Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы», — заключил Медведев.

Ранее он пояснил, что в 2024 году рабочая группа уделит особое внимание реализации инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. Речь идет в первую очередь об увеличении производства средств поражения, взрывчатых веществ, систем ПВО и контрбатарейной борьбы, а также бронетанковой техники, уточнил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул важность выполнения инвестиционных проектов в запланированные сроки. Он попросил Министерство промышленности ежемесячно предоставлять отчет о проделанной работе.