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Военная операция на Украине ,  
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Медведев на встрече по ОПК в Тамбове призвал оборонку «работать быстрее»

Медведев на заседании комиссии по вооружениям: работать надо быстрее
Сюжет
Военная операция на Украине

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения в рамках поездки в Тамбовскую область. Видеозапись начала встречи он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня проводим заседание нашей рабочей группы в Тамбове на площадке правительства Тамбовской области. Поговорим об инвестициях», — сказал Медведев.

Он рассказал, что незадолго до заседания успел посетить Тамбовский пороховой завод. Зампред Совбеза отметил, что предприятие производит «крайне необходимые» в условиях военной операции пороха.

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Политика
Дмитрий Медведев

«Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее. Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы», — заключил Медведев.

Ранее он пояснил, что в 2024 году рабочая группа уделит особое внимание реализации инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. Речь идет в первую очередь об увеличении производства средств поражения, взрывчатых веществ, систем ПВО и контрбатарейной борьбы, а также бронетанковой техники, уточнил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул важность выполнения инвестиционных проектов в запланированные сроки. Он попросил Министерство промышленности ежемесячно предоставлять отчет о проделанной работе.

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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