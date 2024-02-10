Шойгу проверил производство дронов в Удмуртии
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников на предприятиях ОПК в Удмуртии, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Министр посетил предприятия концерна «Калашников», где проверил производственные линии образцов дронов, поставляемых в войска, сказано в сообщении.
Шойгу доложили, что с 2022 года концерн открыл новые цеха, запуск которых позволил увеличить производство беспилотников на 60%, а в перспективе — кратно нарастить их выпуск.
Сам министр обратил внимание руководства одного из заводов на востребованность зенитных управляемых ракет.
«Это очень нужная вещь, все объекты критической инфраструктуры, экономики — нефть, газ, переработка — должны защитить этим изделием», — подчеркнул Шойгу.
Министру также продемонстрировали новые композитные материалы, которые применяются при производстве дронов для повышения их «живучести».
При посещении предприятия Zala Aero (входит в концерн «Калашников»), выпускающего барражирующие боеприпасы «Ланцет» и разведывательные беспилотники, Шойгу осмотрел новые образцы разведывательных и ударных дронов, доработанные с учетом опыта военной операции на Украине.
Также глава ведомства посетил предприятие «Беспилотные системы», где ему доложили о разработке разных беспилотников самолетного и вертолетного типа.
По итогам визита Шойгу провел совещание с руководителями предприятий и представителями органов военного управления. На нем министр отметил, что большую часть задач, поставленных перед заводами год назад, удалось решить.
Он добавил, что теперь предприятиям предстоит перейти к решению задач, поступивших за время военной операции, а именно вопросов ретрансляции, управления оборудованием, наведения и целеуказания. Он также поручил нарастить количество и качество выпускаемой продукции за счет повышения уровня автоматизации производства.
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