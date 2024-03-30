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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Таджикистан усилил работу по предотвращению вербовки трудовых мигрантов

Таджикистан усилил работу с трудовыми мигрантами после теракта в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Таджикистане усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами по недопущению их вербовки в экстремистские группировки в разных странах, в том числе в России, после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказала замглавы Минтруда Таджикистана Шахноза Нодири, передает ТАСС.

По ее словам, с трудовыми мигрантами работают сотрудники структур миграционной службы. Она отметила, что особый упор сделали на предотвращении вербовки через соцсети. Работа ведется не только в Таджикистане, но и в других странах, где проживают граждане республики и образованы диаспоры.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. По последним данным, погибли более 140 человек, пострадали свыше 180.

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На следующий день ФСБ и Следственный комитет отчитались о задержании по делу о теракте 11 человек, в том числе четверых непосредственных участников нападения. Все они оказались гражданами Таджикистана, имена непосредственных исполнителей — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Суд арестовал их до 22 мая.

В Таджикистане 29 марта задержали девять человек, которых считают имеющими отношение к исполнителям теракта в «Крокусе». Их также подозревают в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство Хорасан», которая взяла на себя ответственность за теракт.

В тот же день в Таджикистане арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата по подозрению в подготовке терактов во время праздника Навруз. Следствие проверяет, были ли они связаны с подозреваемыми в теракте в «Крокусе».

Теги
Таджикистан вербовка мигранты трудовой мигрант экстремистская организация
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