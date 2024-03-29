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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Таджикистане рассказали о падении продаж билетов в Россию и их возврате

В Таджикистане рассказали о падении продаж билетов в Россию и их возврате
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авиакомпании Таджикистана и России и сотрудники авиакасс республики рассказали о снижении продаж билетов из страны в Россию, а также о возврате уже купленных билетов после теракта в «Крокусе». Об этом сообщил новостной портал Таджикистана «Азия-Плюс» со ссылкой на представителей перевозчиков.

В авиакомпании Somon Air сообщили, что продажи билетов в Россию снизились на 20%. В авиакассе в Душанбе «Азия-Плюс» рассказали, что компания «Уральские авиалинии» оставила в расписании один рейс в аэропорт «Жуковский» вместо трех.

Еще один сотрудник авиакассы заявил «Азия-Плюс», что 25 марта в кассу вернули 40 билетов в Россию, 26 марта — 30 билетов и 27 марта — 36 билетов.

Еще один продавец билетов отметил, что клиенты вернули в кассу 17 билетов из-за страха лететь в Москву, сообщил портал.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, жертвами нападения вооруженной группы стали, по последним данным, более 140 человек. Ответственность за атаку на себя взял филиал террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) «Вилаят Хорасан».

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

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Президент России Владимир Путин назвал «радикальных исламистов» ответственными за нападение. По его словам, теракт также был выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года». В Следственном комитете заявили, что террористы получали денежные и криптовалютные переводы с Украины. Киев заявил о непричастности к атаке.

По делу о теракте арестованы девять человек, все они граждане Таджикистана. Кроме того, правоохранительные органы за последнюю неделю арестовали несколько граждан республики за оправдание терроризма. В частности, за комментарий о нападении на «Крокус» в Петербурге арестовали курьера.

Теги
Таджикистан Россия туризм теракт
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