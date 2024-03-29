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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Таджикистане арестовали 15 подозреваемых в подготовке теракта на Навруз

В Таджикистане арестовали 15 подозреваемых в подготовке теракта
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Арестованы 15 жителей Душанбе и Вахдата, их подозревают в подготовке терактов во время празднования Навруза в день атаки на «Крокус». Подозреваемых проверяют на связи с террористами, напавшими на концертный зал
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

В Таджикистане арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата по подозрению в подготовке терактов во время праздника Навруз, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) страны. Об этом также рассказал источник «Sputnik Таджикистан» в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства «Азия-Плюс», большинство арестованных  — жители Вахдата, их доставили в Душанбе.

Следствие проверяет, были ли они связаны с подозреваемыми в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Следствие покажет, были ли задержанные связаны с подозреваемыми. Пока неизвестно, все они были частью одной цепочки и действовали сообща или каждый из них хотел совершить теракт в России и Таджикистане по отдельности. Расследование продолжается, и на эти вопросы необходимо дать ответы», — рассказал источник.

По информации «Sputnik Таджикистан», подозреваемые в республике в день теракта в «Крокусе» должны были совершить несколько атак в таджикских городах. «По данным следствия, они намеревались повторить это в Душанбе и Вахдате», — уточнил собеседник.

29 марта Reuters и «РИА Новости» сообщили, что в Вахдате были задержаны девять человек — их считают имеющими отношение к фигурантам дела о теракте в «Крокусе» и к запрещенной в России террористической группировке ИГИЛ.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

На данный момент по делу о теракте арестованы девять человек, среди них четверо, кого следствие считает непосредственными участниками нападения: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В салоне автомобиля Renault, на котором передвигались фигуранты дела, нашли паспорта граждан Таджикистана.

Родственники Фаридуни рассказали, что его родителей, жену, ребенка и других членов семьи увезли из дома в таджикском селе «люди в официальной одежде».

По последним данным, жертвами теракта, который был совершен 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокусе», стали более 140 человек, десятки пострадавших находятся в больницах. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Глава ФСБ Александр Бортников заявлял, что теракт готовили радикалы-исламисты, но нападению, по его словам, способствовали украинские спецслужбы. Президент Владимир Путин говорил, что нападение совершено «руками радикальных исламистов», но выгодно было тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Киев отверг причастность к теракту. Накануне СК заявил, что предполагаемые террористы получали деньги и криптовалюту с Украины для подготовки атаки на «Крокус».

Суд арестовал новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе». Фоторепортаж
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Теги
Елена Чернышова
Таджикистан арест подготовка теракта Крокус Сити Холл
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