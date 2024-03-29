В Петербурге продлили антикоронавирусные ограничения

В Петербурге продлили ограничения по COVID-19 до конца 2024 года

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Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, продолжат действовать в Санкт-Петербурге до конца 2024 года, следует из постановления, размещенного на сайте городского правительства.

«Внести в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» следующие изменения: в пункте 2.1 постановления слова «по 31.03.2024» заменить словами «по 31.12.2024», — сказано в документе.

В частности, продлен запрет на проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий численностью более 300 человек, за исключением согласованных городским правительством.

Кроме того, из постановления исключено несколько пунктов об организации санаторно-курортного лечения в условиях пандемии, вакцинации сотрудников предприятий, ответственности руководителей исполнительных органов власти, государственных учреждений и предприятий города за исполнение предписаний главного санитарного врача.

Антикоронавирусные ограничения ввели в Петербурге вскоре после начала пандемии. Впоследствии меры не раз ослабляли и вновь ужесточали при ухудшении ситуации. В феврале в городе отменили требование об обязательном ношении масок для посетителей социальных и медицинских учреждений.

Согласно последним данным оперативного штаба, с 18 по 24 марта в Петербурге с коронавирусом госпитализировали 209 человек. Всего по России выявили 24,9 тыс. случаев заболевания, в том числе около 2,5 тыс. в Северной столице.