Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

«Мои текущие тесты на Covid-19 показывают две полоски» — написал Шольц. Шольц уточнил, что болезнь протекает у него в легкой форме и добавил, что надеется продолжать работать, но в удаленном режиме.

Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер не будет участвовать в публичных мероприятиях в понедельник и вторник.

Встречу Шольца с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которая должна была состояться в Берлине 19 декабря, пришлось отменить. Хебештрайт добавил, что ранее в этом году Шольц сделал прививку от COVID-19.

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