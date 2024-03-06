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Пандемия коронавируса ,  
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Появились результаты обследования принявшего 217 вакцин человека

Житель Германии получил 217 прививок от коронавируса и никогда не болел COVID-19
Сюжет
Пандемия коронавируса
Житель Германии за 29 месяцев получил 217 прививок от COVID-19 восемью вакцинами. Несмотря на гипервакцинацию, клетки его иммунной системы эффективно борются с вирусом. Мужчина до сих пор не болел COVID-19
Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Медики обследовали жителя Германии, который привился от COVID-19 217 раз за 29 месяцев, гипервакцинация от коронавируса не дала негативных последствий для иммунной системы мужчины, следует из результатов исследования группы ученых из Университета Эрлангена-Нюрнберга, пишет Der Spiegel. Они опубликованы в The Lancet Infectious Diseases.

Исследователи из университета Эрлангена и клиники при нем узнали о 62-летнем жителе Магдебурга из газет и изучили образцы его крови с ноября 2019 года по октябрь 2023 года. Выяснилось, что иммунная система пациента не только работает «совершенно нормально», но и определенные клетки иммунной системы и антитела против вируса Sars-CoV-2 встречаются у него значительно чаще, чем у людей, получивших всего три прививки. Однако ученые отметили, что этот случай единичный и сделать выводы об общей популяции или дать рекомендации на основе результатов невозможно.

Согласно данным Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) Германии, здоровые люди в возрасте до 59 лет имеют базовый иммунитет как минимум после трех контактов с возбудителем Sars-CoV-2 (после прививок или заражения), среди которых по меньшей мере одна вакцинация. Ежегодная ревакцинация рекомендуется людям старше 60 лет и тем, кто входит в группу риска.

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

62-летний немец рассказал, что сделал прививки от COVID 217 раз, объяснив это «личными причинами». Прокуратура, которая начала против него расследование из-за подозрений в мошенничестве, подтвердила 130 вакцинаций, которые ему провели за девять месяцев.

По словам ученого Килиана Шобера с кафедры микробиологии и иммунологии, пациент был вакцинирован восемью разными препаратами, включая различные мРНК-вакцины. 217-ю прививку он получил уже во время обследования. Исследователей интересовало, смогут ли клетки его иммунной системы бороться с коронавирусом эффективно, несмотря на привыкание из-за чрезмерной вакцинации. В результате последней прививки количество антител значительно увеличилось, сообщили авторы. Результаты дополнительных исследований также показали, что иммунная система мужчины так же эффективна в борьбе против других патогенов. До сих пор немец никогда не болел COVID-19.

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