В Петербурге отменили масочный режим в медицинских учреждениях
Обязательное ношение медицинских масок отменят в медицинских и социальных учреждениях Санкт-Петербурга с 22 февраля. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по городу Наталия Башкетова.
Башкетова оценила динамику заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, коронавирусом и внебольничными пневмониями и пришла к выводу, что эпидемиологическая ситуация в Петербурге стабилизировалась. В связи с этим санитарный врач отменила постановление, действовавшее с 20 декабря 2023 года.
По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в период с 12 по 18 февраля в России попали в больницу с COVID свыше 3 тыс. человек. Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 1,2%.
Всего выявили более 28,2 тыс. случаев заболевания. Выздоровели 27,4 тыс. человек (на 11,4% больше в сравнении с предыдущей неделей). Умерли 106 человек.
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