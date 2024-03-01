Эксперты оценили данные о связи COVID-19 и «мозгового тумана»

Новое исследование показало связь между COVID-19 и когнитивными нарушениями, больше всего страдают функции памяти, включая запоминание. Ученые связывают то с трудностями с формированием новых воспоминаний

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Постковидный синдром проявляется в том числе расстройством когнитивных функций, с момента пандемии неврологи продолжают сталкиваться с жалобами пациентов на ухудшение памяти, внимания, аналитических способностей, невозможность сосредоточиться на работе, говорят опрошенные РБК эксперты, комментируя результаты нового исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine.

Как сообщают ученые, COVID-19 может нанести долгосрочный ущерб когнитивным способностям и памяти, при этом «мозговой туман» наблюдается как у тех, кто болел COVID-19 долгое время — более 12 недель с момента заражения, так и у тех, кто быстро выздоровел, выдержки из исследования приводит газета Financial Times. В нем участвовали более 140 тыс. человек, переболевшие коронавирусом разной степени тяжести и разной продолжительности, а также неинфицированные. Участники прошли когнитивные тесты онлайн, в ходе них оценивались такие способности, как память, мышление, исполнительность, внимание и импульсивность.

Результаты показали связь между COVID-19 и когнитивными нарушениями, при этом больше всего, выяснили ученые, страдают функции памяти. Участникам было сложнее запоминать изображения объектов, которые они видели несколько минут назад. Исследователи полагают, что это связано скорее с трудностями с формированием новых воспоминаний, чем с амнезией. Заразившиеся коронавирусом также хуже проявили себя в тестах, связанных с пространственным и вербальным мышлением. Хуже с заданиями справлялись те, кто был госпитализирован из-за COVID-19, болел долгое время или был инфицирован более ранними штаммами вируса. Среди тех, кто быстро поправился, последствия оказались менее значительными.

«Проведенное исследование на огромном аналитическом материале систематизирует наше понимание, кто из пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, более подвержен нарушениям когнитивных функций и в какой степени. Авторы доказали, что когнитивные функции пострадали в большей степени у людей, заболевших в начале пандемии, то есть у заразившихся первоначальным штаммом вируса, и у тех, кто проходил лечение в условиях реанимации. В отличие от этой группы пациентов те, кто заболел позже и заразился мутировавшим штаммом, демонстрируют лучшие показатели сохранности памяти, внимания и исполнительных функций», — пояснил РБК врач-невролог клиники «Хадасса» в Сколково (ГК «Медскан») Антон Тихоновский.

Однако, отметил он, не был определен уровень когнитивных функций пациентов до перенесенного заболевания, на что указывают и сами авторы исследования. «Трудно определить, насколько сильно лечение в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии влияет на развитие когнитивных нарушений, так как мы знаем, что критические состояния даже без сопутствующей коронавирусной патологии приводят часто к существенным поражениям головного мозга», — также обратил внимание Тихоновский.

Кандидат медицинских наук, невролог, психоневролог Анна Шевченко согласна с ним. По ее словам, многие пациенты после перенесенного COVID-19 жалуются на «мозговой туман», который мешает им выполнять привычную работу с прежней скоростью.

«Поэтому очень важно работодателю популяризировать опросники для самодиагностики повышенной тревожности, депрессии, астении и стресса как частых проявлений постковидного синдрома», — считает она.

Долгосрочным проявлением постковидного синдрома Шевченко также назвала когнитивный дефицит. Его нужно «корректировать совместно с неврологом, чаще назначаются ноотропные препараты, антиоксиданты, антигипоксанты, психостимуляторы, причем короткими курсами», пояснила невролог. «Важно знать, что эти изменения обратимы. При своевременном обращении к неврологу для получения фармакологической поддержки и проведения когнитивных тренировок происходит полное восстановление функций мозга», — заверила она.

Главный кардиолог «РЖД-Медицина», руководитель многопрофильного стационара Заур Шугушев считает, что подходы к лечению пациентов с постковидным синдромом, включая снижение нагрузки, восстановительные процедуры и санаторно-курортное лечение, эффективны. Быстрому восстановлению когнитивных способностей, по крайней мере частично, по его словам, способствует исключение стресса, чрезмерной утомляемости и интенсивной умственной деятельности. «На текущий момент отсутствуют четкие данные о степени и эффективности такого подхода. Надежды на восстановление когнитивных функций основаны на аналогичных лечебных стратегиях при других состояниях, вызывающих умственные нарушения», — указал в то же время Шугушев.

Кандидат медицинских наук, вирусолог, иммунолог, инфекционист Герман Саламов отметил, что воздействие COVID-19 на мозг, память и состояние сосудистой стенки фиксируется преимущественно у женщин из-за особенностей сосудистой системы, связанных с гормональными и половыми особенностями.

«Вирусы поражают прежде всего сосудистую стенку, что может привести к нарушениям трофики органов, включая мозг. Нейроинфекции, такие как вирус герпеса, могут значительно влиять на память и когнитивные функции», — объяснил он.

«Чтобы корректно оценить влияние болезни на когнитивные способности пациентов, необходимо проводить долгосрочные исследования, включающие анализ нейрокогнитивных функций до и после заболевания, а также в динамике. Только таким образом можно сделать достоверные выводы. Такие методы исследования, как динамический мониторинг или дозорная эпидемиология, позволяют сравнивать данные до и после заболевания, что дает возможность получить надежные результаты», — рассказал Саламов.

Нужно также исключить другие факторы, которые могут влиять на нейрокогнитивные функции, такие как алкоголизм, наркомания, травмы, хирургические вмешательства, сказал ученый.