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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге ужесточили масочный режим

В Петербурге ужесточили масочный режим при проведении новогодних мероприятий
Сюжет
Пандемия коронавируса
В городе зафиксирован рост заболеваемости гриппом, ОРВИ, COVID-19, пневмониями. В этой связи вводится масочный режим на массовых мероприятиях для сотрудников, измерение температуры в образовательных учреждениях и другие меры
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Санкт-Петербурге с 20 декабря вводится масочный режим при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий для работников проводящих их учреждений, соответствующее постановление подписала санитарный врач города Наталия Башкетова.

Также в Петербурге:

  • разворачиваются дополнительные отделения для больных ОРВИ, коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями, гриппом;
  • в стационарах и социальных учреждениях вводится запрет на визиты посетителей, за исключением лиц, которые осуществляют уход за тяжелыми и лежачими пациентами;
  • вводится измерение температуры на входе в образовательные учреждения.

«В динамике за последние 4 недели с 47 недели по 50 неделю 2023 года заболеваемость ОРВИ и гриппом совокупного населения увеличилась на 87,1%, среди взрослого населения — на 119,3%, среди детского населения — на 65%», — сообщили в городском Роспотребнадзоре.

За тот же период прироста заболеваемости COVID-19 составил 62,4%, внебольничными пневмониями - 35,3%. добавили в службе.

Попова заявила о двукратном росте заболеваемости коронавирусом за месяц
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова накануне, 19 декабря, заявила, что в России не планируется введение обязательного масочного режима и каких-либо ограничений на время новогодних праздников и каникул.

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За 50-ю неделю года по стране был зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,5% по сравнению с неделей ранее. В 41 регионе показатели заболеваемости были выше среднероссийских. При этом заболеваемость коронавирусом за ту же неделю уменьшилась на 11,5%.

Около недели назад московское управление Роспотребнадзора призвало жителей столицы носить маски в общественных местах для профилактики инфицирования. В службе отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве соответствует нормам сезона.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
ОРВИ коронавирус Масочный режим Санкт-Петербург
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