В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности

Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Спустя час он написал, что сигнал ракетной опасности отменили.

Последний раз сирены ракетной опасности включали в регионе вечером 27 марта. Спустя 24 минуты сигнал отключили. После этого Минобороны доложило, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, которая уничтожила 16 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Из местных жителей, по словам Гладкова, никто не пострадал. При этом в Белгороде в результате атаки были выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов, повреждены две поликлиники и детская больница, три детских сада и одна школа.

Кроме того, были повреждения нескольких жилых домов и автомобилей в поселке Дубовое и Репное в Белгородском районе, сообщил глава региона.