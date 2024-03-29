В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Спустя час он написал, что сигнал ракетной опасности отменили.
Последний раз сирены ракетной опасности включали в регионе вечером 27 марта. Спустя 24 минуты сигнал отключили. После этого Минобороны доложило, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, которая уничтожила 16 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
Из местных жителей, по словам Гладкова, никто не пострадал. При этом в Белгороде в результате атаки были выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов, повреждены две поликлиники и детская больница, три детских сада и одна школа.
Кроме того, были повреждения нескольких жилых домов и автомобилей в поселке Дубовое и Репное в Белгородском районе, сообщил глава региона.
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