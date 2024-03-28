Гладков: в Новой Таволжанке при атаке украинского дрона ранен мужчина

В Новой Таволжанке при атаке украинского дрона ранен мужчина

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Под удар украинского беспилотника попало село Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

При взрыве ранение получил мужчина, который находился в это время на улице.

Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство.

«У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей. Бригадой скорой пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу», — написал глава региона.

Повреждения получили также хозяйственная постройка и забор, уточнил Гладков.

Сообщения об атаках БПЛА и артиллерийских обстрелах из Белгородской области поступают практически ежедневно.

В этот же день Гладков сообщил, что силы ПВО сбили два дрона на подлете к Белгороду.

Село Новая Таволжанка находится близи города Шебекино в непосредственной близости от границы с Украиной. Сообщения об обстрелах этого населенного пункта и об атаках дронов на него поступали неоднократно.