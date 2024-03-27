Гладков сообщил о второй атаке дрона на поселок Поляна в Белгородской области

Белгородский поселок Поляна второй раз за день подвергся атаке дрона ВСУ

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Украинские военные с помощью беспилотника вновь атаковали поселок Поляна в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате взрыва пострадавших нет, повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельскохозяйственного предприятия», — написал Гладков.

Это уже вторая атака на Поляну за день. За два часа до этого поселок атаковал дрон, после чего произошел взрыв. По словам главы региона, никто не пострадал, но загорелась крыша одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Очаг пожара потушили своими силами до приезда оперативных служб, добавил Гладков.

Кроме того, за прошедшую ночь в Белгородской области силы ПВО уничтожили 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Один мужчина получил осколочные ранения поясничной области. Под Белгородом в поселке Дубовое, селе Таврово и Никольское были повреждены несколько домов.