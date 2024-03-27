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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский поселок Поляна второй раз за день подвергся атаке дрона ВСУ

Гладков сообщил о второй атаке дрона на поселок Поляна в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные с помощью беспилотника вновь атаковали поселок Поляна в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В результате взрыва пострадавших нет, повреждено промышленное оборудование и кровля здания сельскохозяйственного предприятия», — написал Гладков.

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Это уже вторая атака на Поляну за день. За два часа до этого поселок атаковал дрон, после чего произошел взрыв. По словам главы региона, никто не пострадал, но загорелась крыша одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Очаг пожара потушили своими силами до приезда оперативных служб, добавил Гладков.

Кроме того, за прошедшую ночь в Белгородской области силы ПВО уничтожили 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Один мужчина получил осколочные ранения поясничной области. Под Белгородом в поселке Дубовое, селе Таврово и Никольское были повреждены несколько домов.

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Белгородская область Вячеслав Гладков ВСУ дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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