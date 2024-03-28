На подлете к Белгороду сбили два украинских беспилотника
В непосредственной близости от Белгорода силы ПВО сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В Белгородском районе системой ПВО сбито 2 БПЛА самолетного типа на подлете к городу», — написал глава региона.
По его словам, пострадавших нет, однако Гладков уточнил, что информация носит предварительный характер.
Губернатор также сообщил, что в селе Таврово осколком был поврежден сарай. Село находится в рядом с Белгородом.
Накануне беспилотник влетел в административное здание в Белгороде. В результате атаки пострадала одна женщина — у нее осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. В здании были выбиты окна на третьем и четвертом этажах, посечен фасад.
С начала военной операции на Украине Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. В области периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
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