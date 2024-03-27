Над Белгородской областью сбили 16 «Вампиров»

Губернатор Гладков заявил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, но в домах выбиты окна, повреждены поликлиника, детская больница, школа и детсады

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Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, в результате чего на подлете к городу были сбиты 16 воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, добавив, что пострадавших нет.

При этом в Белгороде в результате атаки выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. Также есть повреждения в двух поликлиниках и детской областной клинической больнице, трех детских садах и одной школе, в восьми машинах, рассказал Гладков в телеграм-канале.

В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены три квартиры одного многоквартирного дома, одно частное домовладение и один автомобиль. В селе Репное осколки повредили три машины.

Позже Минобороны уточнило, что силы ПВО уничтожили около 20:30 над Белгородской областью 16 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

В 20:25 Гладков сообщил о запуске сирен ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Спустя 24 минуты сигналы отключили.