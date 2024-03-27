 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Спустя 24 минуты он доложил об отмене сигнала ракетной опасности.

За день населенные пункты Белгородской области подверглись нескольким атакам. Ночью 27 марта силы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Минобороны потом уточнило, что это были 18 снарядов РСЗО Vampire.

В Белгородской области дроны атаковали машину, пострадал мужчина
Политика
Фото:Google Maps

Днем украинские беспилотники дважды атаковали поселок Поляна. Пострадавших не было, но повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Вечером еще один дрон врезался в административное здание в Белгороде, пострадала женщина.

Спустя час Гладков сообщил о трех беспилотниках, сбитых системой ПВО в Белгородском районе.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности

Момент ДТП в Курске, где автобус с отказавшими тормозами таранит машины. Видео

На заводе в Калуге начали производить Citroen. Подробности и фото

Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций. Подробности

Самые популярные бренды товаров повседневного использования. Инфографика

Эксклюзив: Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у банка

СК получил 143 заявления о пропаже родных и близких после теракта в «Крокусе»

Apple назвал дату премьеры новых продуктов. Что там покажут

Аналитики SberCIB повысили прогноз курса доллара до ₽95. Когда это произойдет

Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область ракетная опасность Белгород
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Силы ПВО сбили три летевших к Белгороду беспилотника
Политика
Белгородский поселок Поляна второй раз за день подвергся атаке дрона ВСУ
Политика
В центре Белгорода беспилотник атаковал административное здание
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14) Инвестиции, 17:15 Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02) Инвестиции, 17:15
Котировки АЛРОСА выросли на новости о соглашении с Гохраном Инвестиции, 21:37
Песков заявил, что официальных версий теракта в «Крокусе» еще не называли Политика, 21:35
Братьев обвиняемого в нападении на «Крокус» допросили в Таджикистане Общество, 21:15
Захарова пообещала ответ России на высылку дипломата из Латвии Политика, 21:08
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 21:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Умер нобелевский лауреат и автор книги «Думай медленно… решай быстро» Экономика, 20:54
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Чехия ввела санкции против Медведчука Политика, 20:43
В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности Политика, 20:41
Путин заявил о недружественных России зарубежных элитах Политика, 20:38
Открытый интерес в опционах на биткоин достиг рекорда. Что это значит Крипто, 20:34
Ростовский губернатор пообещал выплаты семьям жертв в «Крокусе» Общество, 20:29
Ротенберг назвал СКА одним из грандов КХЛ после вылета из плей-офф Спорт, 20:28
ЦСКА сменил главного тренера после провального сезона в КХЛ Спорт, 20:26