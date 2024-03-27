В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе включили сирены ракетной опасности

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгороде и Белгородском районе объявили режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Спустя 24 минуты он доложил об отмене сигнала ракетной опасности.

За день населенные пункты Белгородской области подверглись нескольким атакам. Ночью 27 марта силы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Минобороны потом уточнило, что это были 18 снарядов РСЗО Vampire.

Днем украинские беспилотники дважды атаковали поселок Поляна. Пострадавших не было, но повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Вечером еще один дрон врезался в административное здание в Белгороде, пострадала женщина.

Спустя час Гладков сообщил о трех беспилотниках, сбитых системой ПВО в Белгородском районе.