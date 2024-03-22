В НАТО заявили о готовности к вероятному конфликту с Россией

НАТО готово к вероятному конфликту с Москвой, заявил глава Военного комитета альянса Роб Бауэр. Он также исключил возможность отправки войск на Украину. Президент России называл маловероятным полномасштабный конфликт с НАТО

Роб Бауэр (Фото: Janis Laizans / File Photo / Reuters)

НАТО вернулось к концепции коллективной безопасности и теперь готово к вероятному конфликту с Россией, заявил глава Военного комитета альянса Роб Бауэр в интервью украинскому изданию «АрмияInform» во время визита на Украину.

По его словам, 20–30 лет назад страны — члены НАТО «фокусировались только на реагировании на кризисные ситуации», однако необходимость возвращения к концепции коллективной безопасности возникла после присоединения Крыма к России в 2014 году. С тех пор были изменены оборонная стратегия и операционное планирование альянса, увеличились количество подготовленных солдат и запасы оружия, а также улучшена командная система управления.

«Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача — быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшения возможностей для будущего», — заявил Бауэр.

По его словам, в частности НАТО «значительно изменило и укрепило свои позиции на восточном фланге». Речь идет о программе расширенного присутствия сил альянса (Enhanced Forward Presence) в Латвии, Литве, Эстонии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

«Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью с батальон, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. В соответствующих странах постоянно отрабатывается этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы этот вопрос рассмотрим. Но пока этого достаточно», — сказал он.

Бауэр, в частности, заявил об отсутствии планов по отправке войск НАТО на Украину. Но при этом он призвал страны — члены альянса, которые примут такое решение, понимать его связь с остальными участниками организации.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

Дискуссия о возможной отправке контингента западных стран на Украину началась после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который по итогам саммита в Париже в конце февраля не исключил такой сценарий.

Позднее он допустил проведение наземной операции против России. В Кремле, комментируя эти слова, сочли Францию косвенным участником конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин называл маловероятными полномасштабные боестолкновения Москвы и НАТО. По его словам, это привело бы к началу третьей мировой войны, в чем «вряд ли кто-нибудь заинтересован».