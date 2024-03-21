Эксперты оценили расходы стран Европы на защиту от России
Странам Европы, чтобы быть способными противостоять России в случае возможного военного конфликта и прекращения поддержки со стороны США, придется значительно сократить социальные расходы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.
После того как Россия присоединила Крым в 2014 году, страны НАТО договорились нарастить расходы на оборону до отметки в 2% от ВВП. По оценке немецкого Института экономических исследований (Ifo), некоторым членам блока, чтобы достичь этой цели, придется сократит другие статьи расходов на 1 процентный пункт или менее. Если же Соединенные Штаты решат прекратить оборонное сотрудничество со странами Европы, им придется тратить на оборону не менее 3% ВВП; в этом случае сокращение расходов на другие сферы достигнет нескольких процентных пунктов.
Согласно представленной в 2019 году оценке Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies — IISS), Европе понадобится как минимум 20 лет, чтобы создать вооруженные силы, способные противостоять России, если та решит напасть на Литву и Польшу. На это нужно было потратить $357 млрд, или около $420 млрд в сегодняшних ценах. По прогнозам экспертов, в этом году европейские союзники по НАТО потратят на оборону $380 млрд.
По мнению генерал-лейтенанта Вооруженных сил Бельгии в отставке Марка Тиса, его стране понадобится около $5 млрд для закупки боеприпасов, которых хватило бы на несколько недель противостояния в случае возможного нападения России. В 2023 году военные расходы Брюсселя составили 1,2% ВВП, это один из самых низких показателей в НАТО.
Великобритания ставит перед собой цель в перспективе довести расходы на оборону до 2,5% ВВП. Чтобы достичь показателя в 3% Соединенному Королевству необходимо $40 млрд, считает специалист лондонского Института финансовых исследований Бен Заранко. Прошлым летом Минобороны страны заявляло, что в 2024 году военный бюджет должен превысить $65 млрд.
В феврале экс-президент США Дональд Трамп (2017–2021) заявил, что во время пребывания на посту главы государства он мог бы отказаться помогать союзникам по НАТО в случае возможного нападения России, если те не исполняют финансовые обязательства перед альянсом. В Белом доме это высказывание назвали шокирующим и безумным и заявили, что действующий президент Джо Байден, «вместо того чтобы призывать к войнам и способствовать безумному хаосу», предпринимает усилия по укреплению НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг счел слова Трампа угрозой блоку.
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Российские власти, хотя и называют НАТО прямым участником конфликта на Украине, заявляют, что не хотят воевать с альянсом; если Россия столкнется с альянсом в полномасштабном конфликте, это приведет к началу третьей мировой войны, и "в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован", сказал президент Владимир Путин 18 марта. В декабре он говорил, что у Москвы «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» вступать в военное противостояние с блоком.
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