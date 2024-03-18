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Политика ,  
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В Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО

В Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО за €2,5 млрд
База сможет вмещать до 10 тыс. военных с семьями. Возводятся подъездные пути и электросети, в скором времени начнут делать новую взлетную полосу
Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press
Фото: Christian Charisius / dpa / Global Look Press

В Румынии начали строительство крупнейшей базы НАТО в Европе, которая сможет принять до 10 тыс. военных и членов их семей, сообщает Euronews. Площадь объекта составит около 2,8 тыс. га, стоимость строительства составляет €2,5 млрд. Общий периметр базы составит 30 км.

Базу строят на территории существующего военного объекта, к нему присоединят более 2,3 тыс. га. Как пишет MS News, старая база может принимать порядка 3 тыс. военных, отметило агентство. Она расположена вблизи коммуны Михаила Когэлничану на черноморском побережье, недалеко от международного аэропорта.

Проект включает взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и больницу. В марте начали строить подъездные пути и электросети, Stirile Pro TV уточняет, что работы ведутся в южной части будущего военного городка.

В ближайшее время начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы, параллельной существующей. Также будет развита инфраструктура аэропорта с новыми рулежными полосами и стоянками для разных типов самолетов.

Первый этап расширения военной базы планируют завершить через пять лет.

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Североатлантический альянс в последнее время расширяет свое присутствие на восточном фланге. В 2022 году НАТО решило укрепить войска в Восточной Европе, в частности впервые развернуло в Румынии подразделения сил реагирования наивысшей степени готовности. Позже в том же году альянс направил в Румынию, Болгарию, Словакию, Венгрию и еще четыре страны подразделения, что, согласно публикации на сайте НАТО, «фактически удвоило численность войск на местах».

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Боевая группа НАТО располагается на военной базе Чинку в Центральной Румынии. К 2025 году ее преобразуют в бригаду — численность подразделения увеличится с 1,3 тыс. до 4 тыс. военных.

Кроме того, летом 2022 года на саммите НАТО страны — члены блока согласовали подход, который подразумевает больше войск в состоянии высокой готовности и дальнейшие меры по повышению способности альянса укреплять союзников на востоке.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Румыния военная база НАТО
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