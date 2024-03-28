Соцфонд без заявлений назначил пенсии по потере кормильца семьям жертв теракта

Соцфонд назначил пенсии по потере кормильца семьям погибших в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Социальный фонд России беззаявительно назначил 38 пенсий по потере кормильца родственникам погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил ТАСС председатель фонда Сергей Чирков.

«Социальный фонд в беззаявительном порядке назначил 38 пенсий по случаю потери кормильца», — сказал он.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли огонь по людям, подожгли концертный зал и скрылись. В результате теракта и пожара погибли 143 человека, пострадали более 180. Огонь удалось потушить спустя сутки, концертный зал выгорел полностью. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Всего по делу были задержаны 11 человек (в том числе четверо непосредственных участников нападения). Восьмерых из них арестовали.

Социальный фонд после теракта запустил круглосуточную горячую линию по вопросам выплат пострадавшим и семьям погибших. Телефон линии — +7 (495) 304-43-41.

Выплаты пострадавшим в результате теракта также пообещали региональные власти. Московская область, где расположен концертный зал, уже перечислила часть средств, деньги намерены выплатить и в других регионах их жителям.

Президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин направили 100 млн руб. на помощь пострадавшим в теракте. Еще около 1 млрд руб. для них и семей погибших собрали россияне, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.