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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Подмосковье выплатило средства 52 пострадавшим в теракте

Болатаева: Московская область выплатила средства 52 пострадавшим в теракте
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Власти Московской области на текущий момент выплатили средства 52 пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева, передает «РИА Новости».

«С момента открытия центра помощи на горячую линию поступило более 2 тыс. звонков, 240 человек пришли очно. В основном вопросы связаны с поиском родных и близких. На данный момент Московская область произвела выплаты 52 пострадавшим», — рассказала Болатаева.

Собянин пообещал пострадавшим при теракте компенсации в размере до ₽3 млн
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что власти Москвы и Подмосковья выплатят компенсации пострадавшим в результате теракта в размере от 500 тыс. до 3 млн руб. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что по 3 млн руб. выплатят близким погибших в результате теракта.

Он обещал, что дети, которые зарегистрированы в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в результате теракта, будут получать ежемесячные выплаты. «Кроме того, всем в обязательном порядке мы компенсируем расходы на захоронение и урегулируем все юридические вопросы», — заверил глава региона.

По его словам, пострадавшие, которые находятся в стационаре, получат по 1 млн руб., а те, кто получил лечение амбулаторно, — по 500 тыс. руб.

Вечером 22 марта перед выступлением музыкальной группы «Пикник» вооруженные люди напали на людей в «Крокус Сити Холле». На следующий день после теракта были задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо участников нападения. Последних суд арестовал 24 марта, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Вчера глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате атаки террористов возросло до 139 человек. Сегодня МЧС обновило список опознанных погибших, в нем 120 имен.

Теги
«Крокус Сити Холл» пострадавшие теракт выплаты
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