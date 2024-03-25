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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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На помощь пострадавшим в «Крокусе» собрали почти 1 млрд руб.

Голикова: на помощь пострадавшим в «Крокусе» собрали почти 1 млрд руб.
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На помощь пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» собрали почти 1 млрд руб., сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента Владимира Путина.

«Докладываю, что на данный момент количество собранных средств составило почти 1 млрд рублей», — сказала она. Сбор средств был открыт в рамках программы «Мы вместе» 23 марта, отметила вице-премьер.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед концертом группы «Пикник» вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли стрельбу по посетителям, подожгли помещения и скрылись. По последней информации, в результате теракта погибли 139 человек, пострадали 182.

Помимо «Мы вместе» совместный благотворительный счет для сбора средств для помощи пострадавшим и семьям погибших открыли Сбербанк и Российский Красный Крест (РКК). 25 марта в РКК сообщили, что собрано было более 360 млн руб.

ВТБ, «Тинькофф», Альфа-банк, Совкомбанк, Хоум Банк, Газпромбанк, Почта Банк и ряд других банков также пообещали списать задолженности по кредитам пострадавшим во время теракта. В пресс-службе Сбербанка сообщили РБК, что у банка есть программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях.

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Татьяна Голикова благотворительность Крокус Сити Холл пострадавшие теракт
Татьяна Голикова фото

Татьяна Голикова

вице-премьер России
9 февраля 1966 года
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