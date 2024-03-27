Ростовский губернатор пообещал выплаты семьям жертв в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Семьям жителей Ростовской области, которые погибли в теракте в «Крокус Сити Холле», выплатят из областного бюджета по 1 млн руб., сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале. Пострадавшим выплатят по 500 тыс. руб.

«Эти средства будут направлены в дополнение к тем выплатам, решение о которых ранее были приняты в Москве», — уточнил Голубев.

Ранее губернатор рассказал о четырех ростовчанах, которые отправились 22 марта на концерт в «Крокус». Одна женщина получила огнестрельное ранение, что случилось с остальными — неизвестно.

Во время теракта и пожара в концертном зале в «Крокус Сити Холле» погибли 143 человека, пострадали 182.

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жертвам теракта компенсации в размере от 500 тыс. до 3 млн руб. Губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что по 3 млн руб. выплатят близким погибших в результате теракта.

Благотворительный проект «Мы вместе» собрал на помощь пострадавшим почти 1 млрд руб. Свои пожертвования в размере 100 млн руб. отправили президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин Агаларов. ВТБ, «Тинькофф», Альфа-банк, Совкомбанк и ряд других банков пообещали списать долги по кредитам пострадавшим во время теракта.